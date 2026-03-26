Detienen a dos ladrones que emplearon el método del 'alcantarillazo' para robar más de 400 euros en un bar de Salamanca

Dos hombres han sido detenidos tras ser identificados como presuntos autores de un robo con fuerza para el que habrían empleado el conocido como 'método del alcantarillazo' para acceder al interior de un bar de Salamanca.

Los hechos ocurrieron, informan fuentes policiales, durante la madrugada del pasado lunes 23 de marzo, sobre las 5:00 horas.

Los dos delincuentes, empleando la tapa de una alcantarilla, rompieron el cristal de la puerta del establecimiento y, una vez dentro, se hicieron con la caja registradora -con todo el dinero en su interior- y con unas llaves.

Tras recibir el aviso, los agentes se personaron en la escena del delito y, posteriormente, también lo hizo la propietaria del local declarando, esta, que la cantidad de dinero sustraíada debía rondar los 400 euros.

Así pues, comenzó la investigación, desplegándose un dispositivo de búsqueda y localización de los dos delincuentes.

Finalmente, los agentes localizaron a ambos ladrones en la calle Salmerón que, al detectar la presencia policial, " trataron de evitarla escondiéndose entre los vehículos estacionados".

Los agentes, sin embargo, lograron darles el alto e identificarlos, "comprobando que uno de ellos llevaba un total de 95 euros en billetes y monedas y el otro varón llevaba cinco manojos de llaves, y un total de 325 euros también fraccionados en billetes y monedas".

Además, los funcionarios comprobaron que uno de los dos individuos tenía un corte sangrante en una de las manos, la cazadora que llevaba estaba rasgada la parte superior de la espalda y, para más inri, tenía numerosos pequeños cristales clavados.

Así pues, se procedió a la detención de ambos varones como presuntos autores de un delito contra la propiedad y a la intervención del dinero, un total de 420 euros, los manojos de llaves, y el resto del botín.

Curiosamente, a primera hora de esa misma noche, los agentes ya les habían incautado a cada uno de ellos un martillo.