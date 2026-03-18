Detienen a una mujer tras arrojarle una botella de cristal a un varón en un local de ocio de Salamanca

Foto de archivo de un vehículo de la Policía Nacional por la noche

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han procedido a la detención de una mujer como autora de un presunto delito de lesiones.

Tal y como han referido fuentes policiales, los hechos se desarrollaron en el interior de un local de ocio cuando, la ahora detenida, le arrojó una botella de cristal a un hombre provocándole, como consecuencia, una herida en la cabeza que tuvo que ser atenida en un centro hospitalario. La incisión, explican, requirió puntos de sutura.

El incidente se produjo en la madrugada del primer sábado del mes de marzo cuando la víctima tuvo una pequeña discusión con otro hombre debido a un empujón sin embargo, el asunto no fue a más.

Poco después, y de manera inesperada, se acercó la mujer, profundamente alterada, y se produjo la agresión.

La Policía inició, entonces, las investigaciones pertinentes para dar con la identidad de la mujer. Una vez identificada, se procedió a su detención.