Detienen a un varón con 290 gramos de hachís en Arapiles

Intervienen 290 gramos de hachís en Arapiles y detienen a un varón por tráfico de drogas

Los agentes de la USECIC, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Salamanca han logrado intervenir 290 gramos de hachís en el término municipal de Arapiles.

Dentro de los servicios que ha establecido la Guardia Civil de Salamanca, en la prevención de hechos delictivos en relación con el tráfico de sustancias estupefacientes, han identificado al conductor de un vehículo que portaba dicha droga.

Más tarde, se ha procedido a su detención por un presunto delito contra la salud pública y ha sido puesto a disposición judicial.