Difícil rescate a una mujer con un pie fracturado en Monforte de la Sierra

Rescate de una mujer en el monte de El Hortigal

Efectivos de Emergencias han tenido que desplazarse en la tarde de este viernes hasta Monforte de la Sierra para socorrer a una mujer de 58 años que se ha fracturado un pie.

Tal y como ha informado un portavoz del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, en torno a las 18:40 horas han recibido una llamada solicitando auxilio para la mujer que ha tenido un percance en el área recreativa El Ortigal, a unos 100 metros de distancia de la carretera DSA-270.

La llamaba también ha alertado que la mujer se encontraba en un punto de difícil acceso para vehículos.

Por esta circunstancia hasta el lugar se han tenido que desplazar bomberos del parque de Béjar, así como agentes de la Guardia Civil para portear a la víctima del accidente hasta una ambulancia de Emergencias Sanitarias, enviada por Sacyl.

Finalmente, ha sido trasladada al Hospital de Salamanca.