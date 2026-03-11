Crónica del horror en Chamberí: la víctima relata el cautiverio bajo amenazas de muerte que sufrió durante cinco meses

Pese a que el juicio estaba previsto para las 10:00 horas, no ha dado comienzo hasta pasadas las 10:25 horas.

Los tres acusados de haber retenido a una mujer durante cinco meses en un domicilio del barrio salmantino de Chamberí, han entrado en sala esposados y tranquilos, una imagen que ha contrastado con su salida del furgón policial, en la que dos de ellos han cubierto su rostro evitando, así, las cámaras.

"Nunca la oí dar voces"

En primer lugar ha declarado un testigo propuesto por todas las partes implicadas en el juicio. A.H.C, vecino del piso en el que presuntamente tuvieron lugar los hechos, ha confirmado que había una mujer viviendo allí hasta, al menos, el mes de septiembre de 2024. Luego, ha continuado, la víctima se fue y no la volvió a ver más. Alega, además, que la mujer residía en el domicilio sin luz y sin agua, como él, puesto que se trataba de un piso okupa.

A.H.C ha proseguido, manifestando que a veces veía a la mujer salir sola y, otras veces, acompañada de dos de los acusados. No le consta, por otro lado, que la víctima estuviera encerrada; de hecho, ha querido dejar constancia que la víctima comía y, asegura, los acusados le daban alimento. A la pregunta formulada por el Ministerio Fiscal, ha comentado que nunca la oyó dar voces.

"Creo que no era muy consciente de la gravedad de lo que nos estaba contando"

El primer turno de las testificales ha correspondido a un Policía Nacional, quien ha relatado que uno de los acusados, al que la víctima denominaba "Machaca", estaba muy tranquilo y de "forma normal" a la llegada de los agentes al domicilio. Al ser identificado por la mujer como uno de los presuntos autores de la retención, se procedió a su detención.

Al investigar a cada uno de los implicados, dos de los acusados ya contaban con diligencias por violencia de género previas. Ha quedado constancia en sala que se hizo una primera visita al domicilio meses antes de los hechos juzgados pero, sin embargo, la víctima declaró ser la mujer encargada de las labores de limpieza por lo que, el asunto, quedó ahí.

Tras ser estudiados los movimientos bancarios de la víctima, el agente solicitó las imágenes de las cámaras de los establecimientos en los que constaban movimientos de la víctima, corroborando que en algunas de ellas se veía sola a la mujer.

"Uno de los acusados dijo que tenía constancia de que la mujer estaba encerrada y a mí me salió decirle que se encierra a los animales y no a las personas", ha manifestado, "creo que no era muy consciente de la gravedad de lo que nos estaba contando", ha referido.

Una vez ha concluido la primera testifical, ha entrado en sala un segundo agente de la Policía Nacional.

"Nos llamaron porque había un requiriente que informaba de cómo una mujer estaba pidiendo ayuda y auxilio, diciendo que estaba secuestrada. Nos dijeron que llevaba varios días pidiendo ayuda. Nosotros pudimos hablar con ella desde la ventana y nos manifestó que llevaba encerrada medio año, que estaba haciendo sus necesidades en un cubo y que llevaba dos días sin comer. Ella estaba en una habitación, cerrada"; "nos dijo que era una pareja que la había encerrado allí para quitarle la pensión y que ella solo salía cuando la sacaba la pareja".

Ha seguido la declaración de un tercer agente, que ha corroborado lo relatado por sus compañeros. "En la habitación había un colchón, un cubo y una ventana desde la que nosotros nos pudimos comunicar con ella", ha relatado. "Nos comentó que cobraba una ayuda y que había una pareja que le había encerrado y que le estaba sacando el dinero", ha concluido.

Otro agente ha declarado que acudió al Hospital de Salamanca para tomar declaración a la víctima; "comía en papel de plata, no en un plato", ha reseñado de aquel primer contacto. Posteriormente, este mismo funcionario tomó declaración a uno de los acusados -concretamente con el denominado por la mujer como 'Machaca'- y ha apuntado que por sus palabras "no tenía constancia de que estaba cometiendo un delito. Le pregunté si no se daba cuenta de que no podía hacer lo que estaba haciendo y él se quedó un poco fuera de juego, no asumía bien lo que estaba pasando".

La declaración de la víctima

La víctima ha declarado, por videoconferencia, que conoció a la pareja porque ella vivía en la calle y un día la llevaron a su casa porque, le dijeron, "no aguantaban la injusticias".

La mujer ha referido que al principio estaba muy bien, pero muy rápidamente cambió la situación "perdí mucho peso", ha señalado. "Me pusieron en el patio, con una con una manta en el suelo. Me dejaban ahí, durante horas y no me sacaban de la casa. Yo les dije que me quería ir y ellos me decían que no... Yo estaba más tiempo en el suelo que levantada, porque me caía", ha relatado.

" Llegaron a falsificar mi firma para cambiarme de banco... disponían de todos los datos de la tarjeta y, con ella, pagaban la gasolina del coche, las cervezas... Había un señor al que le puse en un papel "ayúdame" y había un tercero que me llevaba garrafas de agua para ducharme", ha narrado.

En lo que a su voluntad de irse de allí se refiere, la víctima ha señalado que la amenzaron; "Si volvía a decir que me quería ir... me amenzaron con una pistola pequeña en la sien", ha manifestado, "también me dijeron que si había alguna denuncia me mataría".

"Me llamaron puta, zorra... me dijeron que mi familia no me quería y que nunca iba a salir de ahí", ha continudado.

"Les dije que me llevaran al médico, que me había salido un bulto en el pecho y que tenía cáncer. No me llevaron al médico y lo cierto es que tengo cáncer, con metástasis en los huesos", ha declarado, visiblemente emocionada.

Durante el turno de preguntas de la defensa, uno de los letrados le ha preguntado a la víctima si era cierto que había mantenido una relación de noviazgo con el acusado al que denominaba 'Machaca', a lo que ha confirmado que, efectivamente, había existido ese tipo de vínculo entre ambos.

"Es influenciable"

A las 12:00 horas, ha sido el turno de los médicos forenses que examinaron a la víctima. "Tiene discapacidad intelectual, cierto deterioro cognitivo, por lo que hacía que requiriera supervisión para una vida independiente y se aconsejaba una vivienda tutelada porque la mujer era de especial vulnerbilidad", ha señalado la galena en referencia a un informe médico que existía de la víctima previo a los hechos.

A continuación, has llegado los resultados del informe de R.M.R, alias Machaca, "había estado en un colegio especial, tenía diagnósticada una discapacidad intelectual en el rango bajo. Tiene una capacidad para razonar baja, acorde al CI que presenta. Él presentaba problemas en el lenguaje y en la articulación. Tiene dificultad para oponerse a decisiones grupales, es influenciable".