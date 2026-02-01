Una discusión en Varillas acaba con la agresión entre dos hombres, uno de ellos trasladado al Hospital de Salamanca

Una discusión entre dos personas que dio comienzo a las 02:00 horas en la calle de Varillas durante la madrugada de este domingo 1 de febrero, concluyó con una agresión y con un hombre que tuvo que ser trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

Los servicios de emergencias recibieron el aviso por una discusión, producida en esta calle mítica con varios locales de ocio nocturno, que, según ha podido saber Salamanca24horas por testigos presenciales, concluyó con una agresión entre dos hombres de mediana edad. Uno de ellos, de 58 años, se encontraba tendido en el suelo y tuvo que ser atendido por los sanitarios y trasladado en ambulancia hasta urgencias.

Ambulancia en la calle Varillas | Mateo G.J

El aviso fue notificado al 1-1-2 de Castilla y León, donde un informante alertaba de la presencia de un varón en el suelo que se había golpeado contra un muro y que había sido agredido, según la policía.

En el lugar del accidente estuvieron presentes tres dotaciones de la Policía Local de Salamanca, con dos furgones y un turismo, y una ambulancia de soporte vital básico.