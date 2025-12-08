Doble atropello en Santa Marta: heridos un menor de 5 años y una mujer de 30

Sobre las 21:00 horas de este domingo 8 de diciembre, se ha producido un doble atropello en el municipio salmantino de Santa Marta de Tormes.

Según el Servicio de Emergencias 112 Castilla y León una motocicleta ha atropellado a dos personas que se encontraban cruzando la vía, a la altura del número 62 de la avenida de Madrid. Han resultado heridos un menor de 5 años y una mujer de 30 años.

Ambos se quejaban de dolor en las piernas y se encontraban conscientes a la llegada de los sanitarios. También se ha desplazado hasta el lugar agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil de Tráfico.