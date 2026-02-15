Doble mañana de incidentes en la Plaza Mayor: vandalizan su recién estrenada escultura por el Año Nuevo Chino y una furgoneta derriba un banco
Aún se investiga a los presuntos autores del acto vandálico, mientras que el conductor de la furgoneta ya ha sido localizado
En honor de la celebración del Año Nuevo Chino, la escultura de Xu Hongfei se ha colocado en la Plaza Mayor. Se inauguró hace tan solo unos días, el pasado jueves, y a primera hora de este domingo, ha sido vandalizada. Ya está investigando a los presuntos autores.
El acto vandálico tuvo lugar poco antes de las 7:00 de la horas de este domingo 15 de febrero y ha afectado al punto de unión entre la mano y el arco de la figura.
Los autores de estos desperfectos tendrán que costear los daños, pero también se enfrentarían a una sanción por una infracción a la ordenanza municipal de Protección de la Convivencia Ciudadana. Fuentes municipales apuntan a que, en caso de que fuera leve, se contempla una multa de hasta 750 euros, pero de considerarse como una infracción grave podría ascender hasta 1.500 euros; y hasta 3.000 euros, de ser muy grave.
Por otro lado, y ya a poco minutos de las 12:00 del mediodía, la Plaza Mayor ha vuelto a ser el escenario de un llamativo incidente: una furgoneta, al realizar un conductor una maniobra no reglamentaria, ha derribado un banco de la plaza. Dicho conductor ya ha sido localizado.
