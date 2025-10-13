Dos dotaciones de bomberos sofocan un incendio de poda en Villoria

Un incendio de restos de poda ha movilizado a los servicios de extinción en la localidad de Villoria durante la noche de este lunes.

El aviso se ha recibido a las 21:15 horas, alertando de un fuego que afectaba a restos vegetales.

Dos dotaciones de bomberos se han desplazado hasta el lugar para controlar y sofocar las llamas.

Tal y como ha podido saber este medio de la mano de fuentes oficiales, varios testigos que se encontraban paseando a los perros por la zona han presenciado cómo un vehículo pick up negro ha parado en la curva de los caminos, ha encendido el fuego y ha huido por el camino de Moriñigo.

Citadas fuentes han confirmado que la Guardia Civil está al tanto de esta información.

Salamanca24horas.com ampliará esta información

