Varias dotaciones de bomberos trabajan en un incendio producido en una construcción anexa a una vivienda habitada en Cabeza de Framontanos

Incendio en una vivienda de Cabeza de Framontanos

Varias dotaciones de bomberos trabajan en un incendio producido junto a una vivienda habitada en la localidad de Cabeza de Framontanos, perteneciente al municipio de Villarino de los Aires.

La alerta por el incendio se ha notificado sobre las nueve de la noche de este lunes.

Pese a que en un primer momento se informó de que el incendio se había producido en una vivienda de planta baja, finalmente se confirma que el fuego ha afectado a una construcción anexa a la misma.

Incendio en una vivienda de Cabeza de Framontanos | Guardia Civil de Salamanca (@guardia_civil_salamanca)

En el lugar se encuentran trabajando bomberos del parque de Vitigudino y Ledesma; también se han desplazado varias patrullas de la Guardia Civil que se encuentran colaborando con los efectivos de extinción de incendios de forma coordinada.

Según fuentes de la Guardia Civil, el fuego ha provocado daños estructurales, en la parte anexa a la casa, que están siendo evaluados.

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Respecto al origen del incendio, las primeras informaciones apuntan a que podría haberse producido al encender una chimenea.

Los ocupantes de la vivienda salieron a tiempo de la misma, por lo que no hay personas heridas ni afectadas por inhalación de humo.