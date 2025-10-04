Las drogas marcan la madrugada de este viernes en Salamanca

Después de una nueva jornada nocturna en la ciudad, no es raro que el parte de sucesos de la Policía Local de Salamanca se llene de "historias por contar". En el caso del que se refiere a la madrugada de este viernes, este tan solo recoge incidentes relacionados con drogas.

El primero data de las 1:00 horas, cuando los agentes denunciaron a un conductor con positivo en drogas en la plaza de España.

Media hora más tarde, a las 1:30 horas, la Policía Local detectaba un episodio similar: también un conductor daba positivo en la plaza de España, aunque, en este caso, por alcoholemia.

Por último, alrededor de las 3:15 horas, se presentaba una nueva denuncia por tenencia de sustancias estupefacientes. Tal incidente tenía lugar, en esta ocasión, en la plaza del Ángel.