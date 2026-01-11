Las drogas y la retirada de un patinete tras dar positivo un varón y conducirlo de manera negligente, protagonistas de esta madrugada

La noche salmantina siempre suele dejar alguna que otra anécdota. En esta ocasión se trata de la retirada de un patinete eléctrico tras percatarse la Policía Local de la conducción del mismo de manera negligente.

Tras someter al varón que lo manejaba a la prueba de alcoholemia, arrojó resultado positivo, lo que hizo que las autoridades municipales procedieran a la retirada del vehículo a dependencias municipales. Este hecho ocurrió sobre las 06:45 horas en el cruce que une la Gran Vía con plaza de España, y hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Local.

Las drogas, otra noche más, también han vuelto a ser protagonistas. A las 01:45 horas, en Gran Vía, la Policía Local de Salamanca registraba a una persona que portaba sustancias estupefacientes, lo que hizo que se procediera a la retirada de las mismas. Lo mismo ocurrió pasadas unas horas, pero a otras dos personas, en esta ocasión en la calle Portales de Camiñas y en la propia plaza de España. Decomiso de sustancia estupefaciente, estas últimas pasadas las 06:00 horas de la madrugada.

De este modo, ya se ha hecho notar la llegada de los jóvenes a la capital del Tormes, con bares hasta la bandera a la espera de los exámenes, tomándose un pequeño respiro este fin de semana.