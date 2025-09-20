Empotra su coche contra una farola y se da a la fuga en Pizarrales

Un varón ha estrellado su vehículo contra una farola en el barrio de Pizarrales sobre las 23:00 horas de la noche de este sábado, 19 de septiembre. Un hecho que ha dejado a los vecinos estupefactos cuando el hombre, una vez golpeó el mobiliario urbano, se dió a la fuga del lugar.

Tras los hechos ocurridos y la llamada recibida por parte de la Policía Local por testigos de la zona, las autoridades se pusieron a buscar al autor de los hechos que se marchó rápidamente del lugar tras estrellar el turismo. Más tarde, y tras la investigación realizada por los municipales, lograron dar con el autor de los hechos. Según han confirmado desde el Servicio de Emergencias del 1-1-2, no ha habido heridos.

Cabe destacar que no ha sido el único incidente de la noche salmantina, cuando sobre la 1:00 horas de la madrugada, en la calle Ángeles, unos jóvenes han sido pillados ‘in fraganti’ haciendo botellón en la vía pública, lo que hace que sean propuestos para sanción.

Además, las drogas y el alcohol también han tenido su hueco, con un positivo a un conductor ebrio en el paseo del doctor Gregorio Marañón sobre las 2:30 horas, y otros decomisos de estupefacientes en Gran Vía a las 2:00 horas y a las 5:15 horas. Por último, también se ha levantado acta en un piso de la calle El Greco por causar molestias por volumen elevado, con medición positiva por parte de la Policía Local.