Se empotra contra un semáforo en la glorieta de Arenal del Ángel y acaba sobre la mediana

Se empotra contra un semáforo en la glorieta del Ángel y acaba sobre la mediana

Aparatoso accidente el registrado este martes al mediodía en la glorieta del Arenal del Ángel, donde dos turismos se han visto implicados en una colisión en la que uno de los vehículos ha terminado impactando contra un semáforo.

El siniestro se ha producido pasadas las 14:00 horas, cuando uno de los conductores habría perdido el control del coche, produciéndose el choque con otro turismo antes de acabar empotrado contra el semáforo. Como consecuencia, el vehículo ha quedado sobre la mediana.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local, que han regulado el tráfico en la zona mientras se procedía a la retirada de los vehículos y a la limpieza de la calzada.

Pese al fuerte impacto, no ha habido que lamentar heridos.