"Nos encontramos en un estado estable": el Ayuntamiento de Candelario transmite tranquilidad ante el incendio de Jarilla y Hervás

El Ayuntamiento de Candelario ha utilizado sus redes sociales para lanzar un mensaje de calma y seguridad a la población y a los posibles visitantes, en relación al incendio forestal de las localidades de Jarilla y Hervás.

En su comunicado, publicado en la tarde de este martes, las autoridades municipales aseguran que la situación en la Villa de Candelario es de total estabilidad.

"Nos encontramos en un estado estable ya que el foco del incendio se encuentra en cotas muy altas, sin riesgo para la Villa de Candelario", han detallado.

La publicación ha servido no solo para tranquilizar a los vecinos, sino también para reafirmar la seguridad de la zona para el turismo.

En este momento el incendio se mantiene en nivel IGR1 y en el lugar se encuentran trabajando un total de 10 medios.