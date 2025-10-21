Encuentran un artefacto explosivo de la Guerra Civil en un campo de Parada de Arriba

Una granada de mortero de la Guerra Civil ha sido encontrada este lunes en un campo de labranza de Parada de Arriba.

Según ha informado el Instituto Armado, un ciudadano les dio el aviso sobre el hallazgo de un artefacto explosivo cuando se encontraba realizando labores de labranza.

Con esta circunstancia la Comandancia de Salamanca activó un dispositivo de inspección y desactivación del artefacto, con la participación de patrullas de seguridad ciudadana y del equipo de búsqueda y localización de artefactos explosivos (EBYL).

La propia Guardia Civil ha informado que se trata de una granda de mortero ECIA 60mm usada en la Guerra Civil, “aparentemente sin espoleta”.

En casos similares, es decir, en caso de localizar cualquier artefacto que levante sospechas, la Comandancia de Salamanca pide a los ciudadanos que evitan moverlo y que comuniquen el hallazgo de inmediato para “revisión y aseguramiento”