Enésimo accidente con patinete eléctrico que se salda con un herido en Salamanca capital

Un joven de 25 años ha resultado herido en un accidente ocurrido a primera hora de la mañana de este viernes, en Salamanca capital.

El 1-1-2 ha recibido el aviso a las 9:07 horas, alertando de una colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en la calle Hilanderas, en la esquina con la calle Carteros.

El herido, que se encontraba consciente a la llegada de los servicios de emergencia, ha sido atendido en in situ.

Asimismo, agentes de la Policía Local se han personado en el lugar de los hechos para regular el tráfico de la zona y esclarecer lo ocurrido.

Cabe recordar que los patinetes eléctricos se han convertido en protagonistas de varios accidentes e incidentes durante las últimas semanas, saldándose con varios heridos.