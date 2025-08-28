Un escape de gas moviliza a los bomberos de Villares hasta Alba de Tormes

Policía Local de Alba de Tormes en el lugar afectado por el escape de gas

Los bomberos del parque de Villares de la Reina han tenido que movilizarse hasta la villa albense tras recibir el aviso de un escape de gas en la calle Aire, cerca de los restos del Alcázar de la localidad, y que ha obligado a actuar, también, a la Policía Local de Alba de Tormes.

Al llegar el Servicio de Extinción de Incendios, han solucionado la incidencia rápidamente, al tratarse de una fuga de gas que se habría dado supuestamente cuando uno de los trabajadores se encontraba picando el lugar en una zona de obras, ocasionado daños de forma accidental a una de las tuberías.

Lugar afectado por el escape de gas en Alba de Tormes

Cerca de las 17:45 horas, la incidencia se encontraba solucionada y los trabajadores ya habrían retomado los trabajos una vez que los bomberos de la Diputación de Salamanca han solucionado la incidencia.