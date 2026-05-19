Mismo escenario, distinto delito: qué separa y diferencia la violencia de género de la doméstica

Puerta del domicilio en el que ha tenido lugar el crimen de Garrido

El crimen ocurrido durante la madrugada de este pasado lunes en Salamanca, el cual se ha saldado con una mujer detenida como presunta autora de la muerte violenta de su pareja en el barrio de Garrido, vuelve a situar en primer plano una distinción que, habitualmente, queda sepultada por el impacto inmediato del suceso: no toda violencia letal en el ámbito de la convivencia se considera violencia de género.

Aunque el escenario pueda parecer similar, una agresión ocurrida dentro de un marco afectivo no recibe automáticamente el mismo encaje legal.

La legislación española delimita la violencia de género como aquella ejercida por un hombre sobre una mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación afectiva, incluso sin convivencia de por medio, en un contexto de discriminación, desigualdad o relaciones de poder sobre la víctima.

La diferencia no es únicamente conceptual. También condiciona el recorrido penal del caso. Si los hechos derivan en un homicidio, el Código Penal español contempla penas de 10 a 15 años de prisión.

Si concurren circunstancias agravantes que permitan calificar los hechos como asesinato, como alevosía, ensañamiento o actuar para facilitar u ocultar otro delito, la pena asciende a 15 a 25 años de cárcel, pudiendo incrementarse en supuestos agravados.

En los delitos de lesiones, amenazas o maltrato habitual, el encaje también varía en función del contexto relacional y de la tipificación concreta.

El crimen ocurrido en Garrido reabre así una confusión recurrente cuando ocurren este tipo de sucesos: la de equiparar cualquier delito de sangre ocurrido dentro de una pareja con la violencia de género.

Compartir escenario, el ámbito doméstico, la convivencia o el vínculo afectivo, no implica necesariamente compartir el mismo marco legal.

La calificación final dependerá de la investigación judicial, pero el caso vuelve a evidenciar cómo una misma tragedia puede recorrer caminos jurídicos muy distintos según quién agrede, a quién y en qué contexto se produce la violencia.

Es un marco jurídico específico, con juzgados especializados, sistemas propios de seguimiento policial y recursos institucionales diseñados para esa realidad concreta.

Fuera de esa definición quedan otros episodios violentos que se producen también en el ámbito íntimo o familiar y que, aunque puedan compartir escenario y gravedad, se investigan bajo la categoría de violencia doméstica o intrafamiliar.

La diferencia no es solo terminológica ni responde a un matiz técnico reservado al ámbito judicial; determina cómo se instruye el caso, qué herramientas institucionales se activan y de qué manera se incorpora a la fotografía oficial de la violencia en España.