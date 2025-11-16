España y Portugal blindan la frontera: así trabaja el operativo coordinado de Guardia Civil y PSP que fiscaliza el paso de armas de fuego

Así trabaja el operativo coordinado de Guardia Civil y PSP que fiscaliza el paso de armas de fuego

Ni siquiera ha amanecido aún.

Las luces azules de los coches de la Guardia Civil refulgen en la autovía, encabezando una línea de conos que orienta a los vehículos hacia el desvío.

Se trata de un punto estratégico, un área de descanso ubicada en la A-62, en el que la Guardia Civil de Salamanca y la PSP -Polícia de Segurança Pública del país luso- han desplegado un dispositivo multidisciplinar compuesto por efectivos de diferentes especialidades de la Benemérita: Seguridad Ciudadana, con efectivos de la Compañía de Ciudad Rodrigo, USECIC y SEPRONA.

El objetivo prioritario es la fiscalización del tránsito de armas entre ambos países, un aspecto especialmente sensible en la temporada de caza.

La citada cooperación trasfronteriza permite que cada arma y cada permiso se revisen con criterios válidos para ambos países, una necesidad fundamental en el marco de la Unión Europea donde parte de la legislación está armonizada aunque, eso sí, existen diferencias que pueden generar problemas a quienes circulan sin conocer las normas del país vecino.

El corazón operativo es la OMAC, la Oficina Móvil de Atención al Ciudadano, una unidad de intervención totalmente equipada. Se trata de un cuartel móvil desde el que se gestionan comprobaciones documentales, consultas de bases de datos o verificación de troquelados. Esto facilita la actuación en tiempo real, agiliza la fiscalización y asegura que todas las especialidades trabajen de manera sincronizada.

Tras la detención del vehículo y la correspondiente identificación del conductor, tarea asumida por los agentes de Seguridad Ciudadana, en el caso de que se localice un arma, esta, se revisa físicamente para confirmar que no está cargada ni en disposición de abrir fuego. Además, se corrobora que el troquelado coincide con el registrado oficialmente.

A continuación se comprueba la documentación: la titularidad, la validez de los permisos y la obligatoriedad de la Tarjeta Europea de Armas, imprescindible para cualquier cazador que cruce la frontera. En caso de ausencia de dicha tarjeta, se tramita como infracción administrativa.

En cambio, si el arma es ilegal o carece de la documentación necesaria, la intervención se convierte en un delito y se procede a la incautación del arma en cuestión.

Simultáneamente, SEPRONA examina la situación de los perros de caza -en el caso de que los hubiere-. Se revisan los chips, las vacunas, la cartilla sanitaria y el estado físico de los animales.

Gracias a la capacidad técnica de la OMAC, todo puede comprobarse en el acto.

Durante el operativo en el que nos encontramos, se han incautado hasta cuatro armas blancas de diferentes tamaños destacando, entre ellas, un puñal.

El dispositivo, aunque especialmente reforzado durante la temporada de caza y la veda, no es una operación aislada. Guardia Civil y fuerzas portuguesas realizan controles conjuntos varias veces al año, orientados tanto a armas como a delincuencia interfronteriza.

Mientras el operativo se desarrolla, el área de descanso se convierte temporalmente en cuartel binacional, demostrando que la cooperación es la clave para mantener la seguridad.