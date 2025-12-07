Dos establecimientos hosteleros denunciados por incumplimiento del horario de cierre en Salamanca capital

Dos establecimientos hosteleros de la capital salmantina han sido denunciados durante la madrugada de este domingo 7 de diciembre por incumplimiento del horario de cierre. Uno de ellos, ubicado en la calle Borneo, albergaba a nueve personas en su interior cuando llegó la Policía Local pasadas las tres de la madrugada. Fue denunciado.

Más tarde, a las 05:49 horas, una patrulla de la Policía Local tuvo que desplazarse hasta la Gran Vía, donde procedió a denunciar a otro establecimiento hostelero, también por incumplimiento del horario de cierre.

El resto de la noche se ha saldado sin graves incidencias: el incendio de un contenedor en el paseo del Rollo que fue sofocado por una dotación de bomberos del Ayuntamiento de Salamanca alrededor de las doce de la noche. Media hora más tarde, en la avenida de Villamayor, un conductor fue retenido por la policía tras dar positivo en alcohol y drogas en un control. El vehículo fue inmovilizado y el conductor denunciado.