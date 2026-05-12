Establecimientos y vecinos sin luz por el incendio en una arqueta en la calle Rúa Mayor
Bomberos y técnicos del suministro eléctrico han trabajado para asegurar una zona que se ha quedado sin luz
Efectivos del parque de Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca se han tenido que desplazar en la mañana de este martes hasta la calle Rúa Mayor por un pequeño incendio ocurrido en una arqueta.
El siniestro ha tenido lugar pasadas las 9:00 horas cuando desde el interior de esta pequeña construcción ha comenzado a salir humo, fruto de un pequeño incendio en los cables del suministro eléctrico.
Los bomberos han actuado en un primer momento en la arqueta para, después, asegurar la zona de paso hasta la llegada de los técnicos de la empresa encargada del suministro eléctrico.
Fruto de este incendio se han quedado sin luz viviendas y establecimientos desde el número 19 al 39, los que coinciden con el lado izquierdo de la Rúa Mayor desde la plaza del Corrillo a las catedrales.
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