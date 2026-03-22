Evacuada en camilla durante dos horas una senderista herida en Mieza

Una mujer de 76 años ha tenido que ser rescatada y evacuada este domingo tras resultar lesionada durante la XXIX Ruta de Senderismo de Las Arribes del Duero, celebrada en la localidad de Mieza.

El suceso se produjo en el paraje conocido como El Reventón, donde la participante sufrió una lesión en una pierna que le impedía continuar la marcha. Debido a las características del terreno, de difícil acceso, los servicios sanitarios no pudieron llegar hasta el punto en el que se encontraba.

Ante esta situación, agentes de la Guardia Civil de Barruecopardo, Aldeadávila, Vitigudino y del Centro Penitenciario de Topas, junto a efectivos de Protección Civil y varios vecinos que participaban en la ruta, organizaron el rescate.

La mujer fue trasladada en camilla durante cerca de dos horas hasta un punto accesible, donde ya esperaba una ambulancia para atenderla.