Los evacuados por el incendio en Cipérez aún no podrán regresar a sus casas por las reactivaciones

La situación de los incendios forestales en la provincia de Salamanca se mantiene sin grandes cambios tras la reunión del Centro de Cooperación Operativa Integrado (Cecopi) celebrada este domingo, aunque con reactivaciones en Cipérez que obligan a mantener el desalojo de los municipios afectados.

De esta manera, fuentes de la Delegación de la Junta de Castilla y León han confirmado a la agencia Ical que los vecinos de Villaseco de los Reyes, Gejo de los Reyes, Cerezal de Puertas y El Groo no podrán regresar a sus casas al menos hasta este lunes.

El incendio de Cipérez, iniciado el 13 de agosto en San Cristóbal de los Mochuelos, sigue siendo el más grave de la provincia, con un Índice de Gravedad Potencial (IGR) de Nivel 2. Aunque se estimaban más de 10.500 hectáreas afectadas, las labores de extinción continúan siendo complicadas por la amplitud del perímetro y el viento variable, lo que ha provocado reactivaciones durante la jornada.

Por su parte, el incendio de El Payo, declarado el 15 de agosto y que llegó a alcanzar el Nivel 2, aunque ahora se encuentra en el Nivel 1, suma ya 3.530 hectáreas calcinadas en una primera estimación, a falta de una medición más exacta una vez que el fuego sea extinguido y se compruebe sobre el terreno el perímetro y las zonas verdes incluidas dentro de él. Pese a ello, la evolución es más favorable que en Cipérez y no se han registrado nuevas incidencias.

Por otro lado, la Junta de Castilla y León sigue con preocupación la evolución del incendio de Jarilla, en la provincia de Cáceres, que tras seis días continúa fuera de control en su flanco norte y cuyo perímetro alcanza ya los 100 kilómetros. El fuego, con unas 9.000 hectáreas arrasadas en la zona, avanza por el Puerto de Honduras y se encuentra ya a siete kilómetros de la frontera con Castilla y León.