Un exceso de humo por una caldera moviliza a los Bomberos en la carretera de Ledesma

Un aviso por presencia de humo en el número 105 de la carretera de Ledesma ha movilizado a los Bomberos durante la mañana de este domingo. Minutos antes de las 13:00, se habría avisado a los Bomberos tras observarse una intensa nube de humo descendiendo por la fachada del edificio.

Tras la intervención, los Bomberos confirmaron que el origen del humo fue una caldera que, debido al viento, expulsó una gran cantidad de humo. La humareda se acumuló en la fachada y acabó extendiéndose por la calle, generando alarma entre los vecinos.

A la llegada de los efectivos, la situación fue controlada, desapareciendo la humareda que había generado alarma. La Policía Local también acudió al lugar para controlar el tráfico de la zona mientras los Bomberos realizaban las comprobaciones pertinentes.

Mateo G. J.