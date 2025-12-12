El expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, investigado por la UCO

José Vicente Berlanga, quien fuera presidente de la empresa pública Enusa de 2018 a 2021, está siendo investigado por la UCO dentro de las pesquisas por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Se le relaciona en la misma trama que a Leire Díez, quien fuera precisamente responsable de la empresa con sede en Juzbado, y al expresidente de SEPI, Vicente Fernández; ambos arrestados por estos hechos.

Tal y como recoge Europa Press, entre las investigaciones que está llevando a cabo la UCO se encuentra la solicitud de información en la sede de Enusa.

Estos registros y detenciones forman parte de una operación que se encuentra bajo secreto de sumario y que está impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.

Precisamente el PSOE de Valencia, de donde es militante Vicente Berlanga, ha pedido a la ejecutiva nacional del partido que suspenda de la militancia al expresidente de la empresa Enusa, así como la dimisión de todos los cargos que ostente en la provincia valenciana.