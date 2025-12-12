El expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, investigado por la UCO
La investigación tiene relación con Leire Díez, quien también fue responsable de comunicación de la empresa con sede en Juzbado
José Vicente Berlanga, quien fuera presidente de la empresa pública Enusa de 2018 a 2021, está siendo investigado por la UCO dentro de las pesquisas por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.
Se le relaciona en la misma trama que a Leire Díez, quien fuera precisamente responsable de la empresa con sede en Juzbado, y al expresidente de SEPI, Vicente Fernández; ambos arrestados por estos hechos.
Tal y como recoge Europa Press, entre las investigaciones que está llevando a cabo la UCO se encuentra la solicitud de información en la sede de Enusa.
Estos registros y detenciones forman parte de una operación que se encuentra bajo secreto de sumario y que está impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.
Precisamente el PSOE de Valencia, de donde es militante Vicente Berlanga, ha pedido a la ejecutiva nacional del partido que suspenda de la militancia al expresidente de la empresa Enusa, así como la dimisión de todos los cargos que ostente en la provincia valenciana.
