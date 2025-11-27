Una faja, el detonante de una disputa en Salamanca
El incidente ha ocurrido pasadas las 12:00 horas del jueves en la plaza Julián Sánchez 'El Charro' y la Policía Nacional ha intervenido en el asunto
La Policía Nacional de Salamanca se ha visto obligada a intervenir tras una pequeña disputa en la plaza Julián Sánchez 'El Charro', cuando un varón no habría podido llegar a un acuerdo por una faja entre mutua, receta médica y la tienda dispensadora del objeto.
El incidente ocurría sobre las 12:00 horas, cuando un hombre habría alzado de más la voz en una de las oficinas, lo que ha hecho que den la voz de alerta a las autoridades nacionales para intervenir en el asunto y que no llegue a más.
Tras esto, la Policía Nacional se ha movilizado para tranquilizar al varón, consiguiendo finalmente llegar a un buen puerto y así hacer que se llegue a un acuerdo de la forma debida.
