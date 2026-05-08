Fallece el acusado de la muerte de Mario Casal en Vecinos

El acusado de la muerte de Mario Casal en Vecinos ha fallecido durante la noche del jueves al viernes, 8 de mayo, según ha podido confirmar SALAMANCA24HORAS. El autor fue trasladado hasta el centro sanitario de Valladolid, lugar en el que se acabó confirmando la muerte.

Del mismo modo, la muerte se habría producido de manera natural, descartando cualquier otro tipo de incidente que pudiera haber ocurrido en el propio Centro Penitenciario de Topas.

Se trata del ex concejal, J.L.G.M., acusado por un delito de lesiones y de homicidio por imprudencia grave por unos hechos que ocurrieron durante el mes de junio de 2020, donde tal y como adelantó SALAMANCA24HORAS en un primer momento, los acontecimientos que acabaron con la vida de Mario se iniciaron en un bar de la localidad, donde un grupo de amigos decidieron celebrar su particular San Juan. En el momento que llegó la medianoche, el dueño del bar echó el cierre, prosiguiendo la fiesta en otro lugar del municipio.

En cierto momento, la víctima circulaba por la vía pública, momento en el que comenzó una pequeña riña que acabó con el hombre sin vida en el suelo. En un primer momento, el concejal quedó en libertad apuntando todo a que había sido un simple tropiezo, con la mala fortuna de haberse golpeado la cabeza.

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Tres años después, según señalaba la propia magistrada, se llegaron "a enzarzar en una pelea sin mayores consecuencias. Después volvieron a la calle Iglesia hacia el garaje del acusado, discutiendo enérgicamente. Mario propinó un golpe en cara al acusado J.L.G.M en la zona de la nariz y se dio la vuelta y este empleando un vaso o botella de cristal con el consiguiente incremento de su capacidad lesiva y con la intención de menoscabar su integridad física, golpeó a Mario en la región parietal derecha y cuando se giró le dio un puñetazo en la cara con idéntico propósito, ocasionando que cayera al suelo y se golpeara violenta contra éste en la región lateral derecha de la cabeza y cuando estaba en el suelo, el acusado le propinó dos patadas en la cabeza con el mismo ánimo sin que el acusado pretendiera o asumiera causar la muerte del joven pero sí actuando de forma negligente frente al importante riesgo creado para la integridad física de Mario”.

Más tarde, Mario acabó falleciendo a las 16:30 horas del 25 de junio de 2020 en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.