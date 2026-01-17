Fallece el hombre que se cayó de la moto en Ciudad Rodrigo este sábado

Poco antes de las 12:00 horas de la mañana de este sábado, agentes de la Policía Local de Ciudad Rodrigo, Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Sacyl se han personado en la rotonda de la Avenida España, con avenida Portugal, alertados por un accidente de tráfico.

Tal y como refiere el 1-1-2 de Castilla y León, se trataría de la caída de un motorista, un hombre de 66 años, que requería asistencia sanitaria a consecuencia de los hechos. Hasta allí se desplazó una ambulancia medicalizada de emergencias.

Sin embargo, horas más tarde se ha confirmado el fallecimiento del varón, aunque por causas no relacionadas con dicho accidente de tráfico.