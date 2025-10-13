Fallece una persona al ser arrollado su camión por un tren en Carrascal de Barregas

Fallece una persona en Carrascal de Barregas al ser arrollada por un tren

Suceso mortal en nuestra provincia. Durante la madrugada de este lunes, un conductor del camión perdió la vida al ser arrollado su vehículo por un tren. El camión se salió de la vía, por el margen derecho de la A62, y quedó volcado sobre la vía férrea Salamanca – Portugal a la altura del término municipal de Carrascal de Barregas.

“Lamentablemente, antes de poder activar todos los procedimientos de emergencia y cortar la vía férrea, un convoy de mercancías ha colisionado con el citado camión, resultando fallecido el conductor del camión”, explican desde la Guardia Civil.

En el lugar del siniestro se encuentran Guardias Civiles de Salamanca para realizar labores de inspección ocular y de esclarecimiento total de los hechos.