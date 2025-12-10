Intento fallido de robo en una vivienda del centro de Salamanca

Un intento de robo ha generado alarma en la tarde de este miércoles en el centro de Salamanca.

El aviso se produjo pasadas las 19:30 horas en la calle Rodríguez Fabrés, en el portal número 27.

Los ladrones intentaron forzar la entrada de una vivienda, llegando a destrozar la puerta. Sin embargo, gracias a que se trataba de una puerta de seguridad, no lograron acceder al interior y huyeron antes de que llegasen los agentes.

De inmediato, varias patrullas de la Policía Nacional acudieron al lugar.

La Policía se encuentra investigando los hechos.