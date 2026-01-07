La falta de previsión del Ayuntamiento de Salamanca ante la nieve provoca varios accidentes en los puentes Felipe VI y Río Miño

La falta de previsión del Ayuntamiento de Salamanca ante la nieve que ha caído este miércoles en Salamanca capital ha propiciado varios accidentes en el puente Felipe VI y en la calle del Río Miño, además de importantes retenciones.

Una furgoneta y un turismo han colisionado a primera hora en el viaducto de la calle del Río Miño, que ha sido cortada poco después al tráfico para facilitar la labor de las esparcidoras de sal. No ha habido que lamentar heridos, tan solo daños materiales, pero durante unos minutos ha habido una gran retención en el lugar.

Un motorista se cae en el puente Felipe VI por las placas de hielo | S24H

En el puente de Felipe VI también se han registrado varios accidentes, como la caída de un motorista, que ha perdido el control de su vehículo debido a las placas de hielo formadas en la calzada. Un viandante alertó al Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León de lo ocurrido, que dio aviso a los servicios de limpieza, pero no a la Policía Local para controlar el tráfico durante dicha labor.