Las Ferias y Fiestas de Salamanca se saldan con 38 detenidos y 19 armas blancas incautadas

La Policía Nacional, junto a la Policía Local, ha concluido el dispositivo especial de seguridad desplegado entre el 3 y el 15 de septiembre con motivo de las Ferias y Fiestas de Salamanca.

El balance final refiere que se han producido un total de 38 detenciones, sumadas a decenas de intervenciones y controles.

Las detenciones se enmarcan, concretamente, en el conjunto de actuaciones llevadas a cabo durante la operación, la cual se ha desarrollado bajo el nivel 4 de alerta antiterrorista en su intensidad reforzada.

Asimismo, los agentes realizaron más de 200 registros de vehículos, ejecutaron más de 400 controles preventivos, inspeccionaron 15 locales de ocio y levantaron 51 actas por tenencia o consumo de drogas, además de 19 actas por portar armas blancas.

De manera especial, además, la Policía Nacional reforzó la prevención de la delincuencia en aglomeraciones, como en la “Feria de Día”, el Mercado Medieval o las atracciones del Recinto Ferial de La Aldehuela.

Para la coordinación de estos operativos, los días 7, 8, 9, 11, 13 y 14 de septiembre los agentes estuvieron presentes en el Centro de Coordinación de la Plaza Mayor, junto a responsables de Policía Local y Bomberos, gestionando el control de accesos y aforos durante los conciertos.