Fiscalía pide 21 años para el acusado de matar a su pareja en Béjar

Fiscalía pide 21 años de prisión para A.R.Z.L., el hombre acusado de matar a su pareja Charo en Béjar en agosto de 2023.

Le considera culpable de un delito de asesinato con alevosía en el ámbito de la violencia sobre la mujer y, además, aprecia los agravantes de género y parentesco. También tiene en cuenta el atenuante de la confesión del asesinato por parte del acusado.

El asesino confeso será juzgado por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Salamanca del 26 al 30 de enero de 2026.

Por otro lado, la acusación particular eleva la petición a 25 años de cárcel, al no tener en consideración el atenuante de confesión de los hechos.

Por último, la defensa del asesino confeso sostiene que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio imprudente, pero pidiendo la eximente completa de la responsabilidad al defender que el acusado actuó bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas.