Fiscalía pide 4 años de prisión para el acusado de cometer un robo, cuchillo en mano, en Béjar
Los hechos juzgados se remontan al 10 de noviembre de 2024, en un domicilio ubicado en el citado municipio salmantino
Los Juzgados de lo Penal número 2 de Salamanca acogerán este martes, 9 de septiembre, el juicio contra ACG, acusado de incurrir un delito de robo con violencia.
Los hechos juzgados se remontan al 10 de noviembre de 2024, tal y como se recoge en el escrito de calificación al que ha accedido este medio.
La víctima, E , acudió al domicilio de una mujer -con la que previamente había concertado una cita-, ubicado en el municipio salmantino de Béjar.
Sin embargo, y según el relato de la fiscalía, cuando este se dispuso a entrar en el domicilio, JACG salió por sorpresa de detrás de la puerta, le agarró por la espalda y le puso un cuchillo en el cuello, al tiempo que le decía que le diera el dinero que llevaba encima o lo mataría.
La víctima, producto del miedo que le infundió la situación, acabó cediendo y entregándole a ACG 430 euros.
El Ministerio Fiscal solicita para ACG, por tanto, cuatro años de prisión al encontrarle responsable de haber cometido un delito de robo con violencia.
