Fiscalía pide 4 años de prisión para el acusado de cometer un robo, cuchillo en mano, en Béjar

Los Juzgados de lo Penal número 2 de Salamanca acogerán este martes, 9 de septiembre, el juicio contra ACG, acusado de incurrir un delito de robo con violencia.

Los hechos juzgados se remontan al 10 de noviembre de 2024, tal y como se recoge en el escrito de calificación al que ha accedido este medio.

La víctima, E , acudió al domicilio de una mujer -con la que previamente había concertado una cita-, ubicado en el municipio salmantino de Béjar.

Sin embargo, y según el relato de la fiscalía, cuando este se dispuso a entrar en el domicilio, JACG salió por sorpresa de detrás de la puerta, le agarró por la espalda y le puso un cuchillo en el cuello, al tiempo que le decía que le diera el dinero que llevaba encima o lo mataría.

La víctima, producto del miedo que le infundió la situación, acabó cediendo y entregándole a ACG 430 euros.

El Ministerio Fiscal solicita para ACG, por tanto, cuatro años de prisión al encontrarle responsable de haber cometido un delito de robo con violencia.