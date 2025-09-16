La Fiscalía solicita más de dos años de prisión para el propietario de un arsenal ilegal de armas en Salamanca

Los Juzgados de Salamanca acogerán este martes el juicio con CSD, acusado de incurrir un delito de tenencia ilícita de armas y un delito de contra la salud pública.

Los hechos, que ahora serán juzgados, se remontan a febrero del año 2023.

El 2 de febrero de dicho año, se procedió al registro de una cochera en Ciudad Rodrigo en la que se incautaron una pistola semiautómatica Star modelo A de 9 mm largo, una pistola detonadora marca Erma Werke 75S modelo EGP de calibre 8 mm y una pistola simulada de muelle de bolas de PVC, así como numerosos cartuchos y munición, marihuana y una báscula de precisión.

El 3 de febrero de 2023, se efectuó un segundo registro, a las 00:00 horas, en otra cochera también ubicada en el municipio mirobigense, durante el que se decomisaron una pistola de gas comprimido, un révolver de gas comprimido, una pistola de bolas de gas, munición, hachís, marihuana y otra báscula de precisión .

Tras efectuar los pertinentes análisis, se comprobó que todas las armas se encontraban en perfecto estado y funcionamiento y que, además, no estaban inscritas en el registro nacional de armas. Asimismo, el acusado carecía de permiso para tener cualquiera de las armas referidas anteriormente.

En lo que a las sustancias estupefacientes incautadas se refiere, todas ellas destinadas al tráfico de drogas, resultaron sumar 174,96 gr de resina de cannabis y 187,90 de cannabis que en el mercado ilícito habrían alcanzado, refiere Fiscalía, 1177,48 euros y 1133,44 respectivamente.

El Ministerio Fiscal solicita para CSD un año y seis meses de prisión por incurrir un delito contra la salud pública, así como una multa de 2300 euros mientras que, por el delito de tenencia ilícita de armas cortas careciendo de permiso, pide 2 años y seis meses.