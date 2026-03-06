Un fragmento de antena cae sobre un turismo en el paseo del Gran Capitán

Una antena cae en la vía pública en el paseo del Gran Capitán

Unos fragmentos de una antena han caído en plena vía pública, en el paseo del Gran Capitán, golpeando uno de los vehículos estacionados y poniendo en peligro la integridad de los viandantes, donde ninguno ha resultado milagrosamente herido.

El incidente ha ocurrido sobre las 9:00 horas de este viernes, 6 de marzo, y hasta el lugar se ha desplazado una dotación del parque de bomberos de la capital del Tormes, además de la Policía Local de Salamanca que ha cortado el tráfico de la zona.

Una antena cae en la vía pública en el paseo del Gran Capitán | Anass Álvarez

Los fragmentos cayeron a la altura de 12-14, momento en el que el Servicio de Emergencias ha retirado la antena para evitar que se desprendieran más fragmentos.