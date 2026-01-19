Un fuego en una chimenea en Villamayor alerta a dos dotaciones de bomberos

Un incendio en la chimenea de una vivienda en Villamayor de Armuña ha hecho salir a dos dotaciones del parque de bomberos de Villares de la Reina. El fuego se originó a las 17.49, según el centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, que recibió una llamada alertando del humo. La vivienda, ubicada en la calle Poveda, en la urbanización Vega de Salamanca es unifamiliar y hasta allí se han desplazado los bomberos para sofocar el fuego, así como despejar el humo, ya que el incidente se ha saldado sin heridos.

Fuego chimenea en Vega de Salamanca, Villamayor (4)

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado, admeás de las dos dotaciones de bomberos, una patrulla de la Guardia Civil.