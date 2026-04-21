Una fuerte colisión por alcance en el Polígono de Los Villares activa los airbags de un vehículo

A las 09:22 horas se ha registrado una colisión por alcance entre dos turismos en el kilómetro 232 de la N-620A, a la altura de Villares de la Reina, en sentido Salamanca.

Como consecuencia del impacto, en uno de los vehículos, un Alfa Romeo, se han activado los airbags. En el lugar del accidente se ha solicitado asistencia sanitaria para un varón con ansiedad tras el siniestro.

Hasta la zona se ha desplazado personal sanitario de Sacyl, mientras que también se ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca. El hombre ha tenido que ser trasladado al Hospital de Salamanca.

El accidente ha provocado retenciones puntuales en la vía.