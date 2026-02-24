Un fuerte olor a gas en una oficina bancaria moviliza a los bomberos hasta la avenida de María Auxiliadora
Se ha tenido que cortar un carril para que los Bomberos del Ayuntamiento puedan trabajar en la zona
Efectivos del parque de Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca han tenido que desplazarse a primera hora de la mañana de este lunes hasta la avenida de María Auxiliadora.
Según la información proporcionada por un portavoz del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, pocos minutos después de las 8:00 horas han recibido una llamada de una persona que alertaba de un fuerte olor “como a metano o mala combustión” que emanaba de la sucursal del Banco Santander situada en la mencionada avenida.
Dado este olor, “como a problemas de combustión”, desde la sala de coordinación del 112 se ha dado aviso a los Bomberos y a la Policía Local. El primero de estos cuerpos se ha desplazado hasta el lugar para revisar la entidad y las instalaciones cercanas.
Por su parte, los agentes de Policía Local han acordonado la zona, así como cortado un carril, para facilitar las labores de trabajo de los efectivos de bomberos.
