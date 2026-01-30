El fuerte viento obliga a intervenir a los bomberos por caídas de tejas y placas en Salamanca capital

El fuerte viento que sacude desde primera hora de la noche Salamanca capital provoca los primeros desperfectos en la ciudad, requiriendo de la intervención del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca.

Los efectivos han tenido que desplazarse hasta la calle Gómez Ulla por caída de tejas y también a la calle Villarino por la caída de unas placas.

Ambas avisos se han producido alrededor de las 21:00 horas de este viernes, por lo que los bomberos se encuentran actuando en estos momentos.

La Guardia Civil de Salamanca informa de que también se han producido incidencias por el viento en Villares de la Reina y Adeaseca de la Armuña.

Toda la provincia salmantina se encuentra en aviso amarillo por viento este viernes con rachas que alcanzan los 80 km/h; las autoridades recomiendan extremar la precaución cuando se encuentre en la calle, prestando especial atención por el peligro de desprendimiento de cornisas u otros materiales.

El fuerte viento que lleva azotando la capital desde el mediodía ha dejado a última hora algo de nieve granulada en algunos puntos de la capital y la provincia.