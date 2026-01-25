Las fuertes rachas de viento movilizan a los Bomberos por toda Salamanca capital

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había alertado a Salamanca de la posibilidad de las rachas de viento que podrían alcanzar una velocidad máxima de 70 km/h durante este domingo. Y los Bomberos son bien conscientes de que no se han equivocado.

Explican a SALAMANCA24HORAS.COM que desde las 12:00 horas, no han parado, atendiendo incidentes relacionado con el viento por toda la ciudad. En la calle Manuel de Falla, en el parque Picasso, en Padre Cámara, en Doctor de Torres Villarroel. La capital charra ha sido, en numerosas ocasiones durante la jornada, el escenario de caídas de árboles, de ramas o hasta de publicidad, pero también de desprendimientos.

Los últimos, el de una loseta en el paseo de Carmelitas 85 y en la calle Santa Clara 15.

Cabe señalar que, dado el aviso de la AEMET, el Ayuntamiento de Salamanca ya había decretado el cierre de los parques de la capital y de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela como medida preventiva. Dicho cierre dio comienzo a las 14:00 horas y afecta al Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, la zona de pinos del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el Paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona de pinos del Jardín de los Gozos y las Sombras.