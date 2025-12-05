Una fuga de agua en una tienda de la calle Zamora moviliza a los bomberos

Una fuga de agua registrada en una tienda situada en la calle Zamora, en pleno centro de Salamanca, pasadas las 18:30 horas de este viernes, provocó la rápida movilización de los Bomberos de Salamanca y de efectivos de Protección Civil.

Los Bomberos acudieron al lugar tras el aviso para controlar la incidencia y evitar posibles daños materiales en el establecimiento y locales colindantes

Los bomberos procedieron a cerrar el suministro de agua y a inspeccionar el interior del local para localizar el origen de la fuga, mientras Protección Civil se encargó de asegurar la zona y facilitar el tránsito de peatones.