Una fuga de agua en una tienda de la calle Zamora moviliza a los bomberos

El aviso se ha producido pasadas las 18:30 horas de este viernes

Bomberos en la calle Zamora
Bomberos en la calle Zamora

Una fuga de agua registrada en una tienda situada en la calle Zamora, en pleno centro de Salamanca, pasadas las 18:30 horas de este viernes, provocó la rápida movilización de los Bomberos de Salamanca y de efectivos de Protección Civil.

Los Bomberos acudieron al lugar tras el aviso para controlar la incidencia y evitar posibles daños materiales en el establecimiento y locales colindantes

Los bomberos procedieron a cerrar el suministro de agua y a inspeccionar el interior del local para localizar el origen de la fuga, mientras Protección Civil se encargó de asegurar la zona y facilitar el tránsito de peatones.

También te puede interesar

Lo último

stats