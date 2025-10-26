Una fuga de agua en una vivienda moviliza a los Bomberos de Salamanca a la avenida de Portugal

A última hora de la tarde de este domingo, los Bomberos de Salamanca tan tenido que personarse en plena avenida de Portugal.

El motivo tras este desplazamiento es la fuga de agua de una vivienda.

Este incidente ha obligado a los Bomberos a intervenir con rapidez, porque dicha fuga estaba afectando a los pisos inferiores. También agentes de la Policía Local se han personado en lugar.

En estos momentos, continúan trabajando en la vuelta a la normalidad de la situación.