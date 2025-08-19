Una fuga de gas provoca un fuego en la urbanización Valdelagua y deja un herido

Los bomberos del parque de Villares de la Reina han tenido que intervenir en Santa Marta de Tormes para apagar un incendio provocado por una fuga de gas. Según fuentes municipales, el escape se habría producido a las 10.00 horas, según el aviso registrado en el centro de emergencias 1-1-2 de Castilla y León, cuando una máquina que realizaba obras en la parte norte de la calle Lago, en la urbanización de Valdelagua. Como resultado del suceso un varon de 36 años ha sido atendido por los servicios sanitarios con quemaduras en cara, aunque ha rechazado ser trasladado al Hospital Universitario de Salamanca.

Todo indica a que la máquina rompió la tubería de gas mientras abría el suelo y una chispa provocó un incendio alimentado por el gas. Las obras que se están ejecutando en esta zona de Santa Marta de Tormes es la renovación de las redes de abastecimiento de la urbanización de Valdelagua.

Varias dotaciones de la Policía Local se han desplazado hasta el lugar del suceso para garantizar la seguridad de los vecinos de la zona mientras que los bomberos sofocaban el incendio.