Un furgón de la Policía Nacional de Salamanca choca contra otro vehículo a la altura del Puente Romano

Choque entre un furgón de la Policía Nacional y un turismo a la altura del Puente Romano

Un furgón de la Policía Nacional de Salamanca ha chocado contra otro vehículo frontalmente, según apuntan testigos presenciales, a la altura del Puente Romano en el mediodía de este viernes.

El accidente se ha producido, según ha podido saber Salamanca24horas, cuando los agentes iban de camino a una intervención por una presunta agresión con menores implicados en la zona del Arrabal, momento en que se ha producido la colisión en la que ha resultado herido un varón de 50 años, según informa el Servicio de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León; los agentes no han sufrido lesiones.

Choque entre un furgón de la Policía Nacional y un turismo a la altura del Puente Romano | Andrea Mateos

El accidente se ha producido pasadas las 14:30 horas en el Paseo del Progreso, que se ha cortado al tráfico tras el accidente; no se puede acceder a este punto ni desde la rotonda de Salas Bajas (glorieta de la Charrarería) ni por la carretera Fregeneda (calle Sánchez Freire).

Los policías han solicitado asistencia sanitaria para atender al varón herido. También se ha desplazado al lugar la Policía Local para regular el tráfico y dar parte del siniestro.

