Una furgoneta atropella a una mujer de 92 años en María Auxiliadora

Una mujer de 92 años ha resultado herida tras ser atropellada por una furgoneta en María Auxiliadora.

Los hechos, que han movilizado a la Policía Local y a una ambulancia, han tenido lugar concretamente a la altura del número 93.

El suceso ha tenido lugar a las 17:20 horas de este jueves y, a consecuencia del mismo, la víctima se encontraba mareada.

El personal sanitario personado en el punto del incidente ha procedido a atender a la víctima in situ y valorar su posible traslado Hospital de Salamanca