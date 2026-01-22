Una furgoneta atropella a una mujer de 92 años en María Auxiliadora
La víctima, a la llegada de los servicios de emergencia, se encontraba mareada
Una mujer de 92 años ha resultado herida tras ser atropellada por una furgoneta en María Auxiliadora.
Los hechos, que han movilizado a la Policía Local y a una ambulancia, han tenido lugar concretamente a la altura del número 93.
El suceso ha tenido lugar a las 17:20 horas de este jueves y, a consecuencia del mismo, la víctima se encontraba mareada.
El personal sanitario personado en el punto del incidente ha procedido a atender a la víctima in situ y valorar su posible traslado Hospital de Salamanca
