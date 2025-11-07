Una furgoneta atropella a un varón en el paseo de San Antonio

El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido alertado de un accidente vial en Salamanca sobre las 10:55 horas de este viernes.

Ha sido a la altura del número 7 del paseo de San Antonio donde una furgoneta ha atropellado a un hombre. El varón, de 61 años, ha resultado herido leve tras el suceso.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tanto agentes de la policía como una ambulancia para atender al herido.