Una furgoneta atropella a un varón en el paseo de San Antonio
El hombre, de 61 años, ha resultado herido leve
El Servicio de Emergencias 112 Castilla y León ha sido alertado de un accidente vial en Salamanca sobre las 10:55 horas de este viernes.
Ha sido a la altura del número 7 del paseo de San Antonio donde una furgoneta ha atropellado a un hombre. El varón, de 61 años, ha resultado herido leve tras el suceso.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado tanto agentes de la policía como una ambulancia para atender al herido.
También te puede interesar
Lo último