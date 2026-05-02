Una furgoneta choca contra el saliente de un balcón y provoca desprendimientos en la calle José Jáuregui

En la mañana de este sábado, una furgoneta ha protagonizado un incidente en pleno centro de Salamanca.

Tal y como ha podido confirmar este medio, el citado vehículo ha chocado contra el saliente de un balcón de uno de los edificios de la calle José Jáuregui con la calle Padilleros provocando, a consecuencia del golpe, la caída y desprendimiento de parte del mismo.

Furgoneta choca contra balcón en José Jáuregui con Padilleros | S24H

Pese a que el suceso no se ha cobrado heridos, en el lugar se han personado agentes de la Policía Local de Salamanca y una dotación de Bomberos para asegurar la zona y evitar, así, más desprendimientos.