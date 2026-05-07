Una furgoneta vuelca en la rotonda que va hacia Aldeatejada, en la CL-512

Una furgoneta vuelca en la rotonda de la CL-512 Aldeatejada

Una furgoneta ha volcado a primera hora de la mañana de este miércoles 7 de mayo en la CL-512, la carretera que se dirige al municipio de Aldeatejada, en el kilómetro 3.

El accidente se ha producido exactamente en la rotonda que hay justo por debajo de la autovía Ruta de la Plata, la A-66.

Una furgoneta vuelca en la rotonda de la CL-512 Aldeatejada | Andrea Mateos

El conductor ha salido ileso del vehículo, por lo que el siniestro no registra personas heridas, según ratifican fuentes del Servicio de Emergencia del 1-1-2 de Castilla y León a Salamanca24horas.

En el accidente solamente se ha visto involucrado la furgoneta volcada, donde se ha trasladado la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca que ha estado también regulando el tráfico en ese punto. Además, según informan testigos, el vuelco se habría producido a causa de un camión.